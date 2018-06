Eerste Vlaamse oefenschool voor reddingshonden komt in Zwartberg

GenkOp het terrein van het provinciale opleidingscentrum PLOT in Zwartberg (Genk) wordt dit najaar de eerste Vlaamse oefenschool voor reddingshonden en hun baasjes aangelegd. Zij kunnen er straks trainen in het opsporen van mensen in nood, en dat in de meest realistische omstandigheden. “De honden zullen hier slachtoffers kunnen zoeken in bouwpuin, autowrakken, zeecontainers, paletten, autobanden, tonnen en gemengd materiaal”, klinkt het. De oefenschool komt tot stand met de steun van stichting Vicky & Alexis, genoemd naar de slachtoffers van de gasexplosie in 2010 in Luik.