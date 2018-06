hodeidaDe coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië heeft gisteren een offensief geopend op de havenstad Hodeida in Jemen. Het is de grootste operatie in de nu al drie jaar aanslepende oorlog tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Volgens hulporganisaties kan het offensief honderdduizenden mensen indirect het leven kosten.