HERK-DE-STAD/JYVÄSKYLÄHet was niet de liefde die Joannes van Cann naar Finland bracht. Ook geen job. Het was de biologie. De Universiteit van Jyväskylä zocht eind 2013 een master in de biologie voor een doctoraatsonderzoek in de epigenetica. “Of hoe het vroege leven van een generatie het leven van de volgende generatie beïnvloedt via de doorgegeven genen. Zo bestudeer ik sinds februari 2014 populaties rosse woelmuizen hier in Finland.” Joannes van Cann hoopt dit najaar zijn doctoraat te kunnen beëindigen. “Ik ben volop bezig aan mijn proefschrift. Daarna? We zien wel, maar eerst naar het Noorse Trondheim waar Nathalie, mijn verloofde, aan haar doctoraat werkt. Ook als biologe, ja.”