BrusselFederaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gaat samenzitten met de drie regionale ministers van Werk om te overleggen over het Carrefour-dossier. Bij de supermarktketen zouden zo’n 600 werknemers al met 56 op SWT (het vroegere brugpensioen) kunnen. Daar is heel wat politieke discussie over.