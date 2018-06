Italië en Frankrijk maken ruzie over bootvluchtelingen

BerlijnDe Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz profileert zich als de kampioen van een hard migratiebeleid in de Europese Unie. Gisteren stelde hij in Berlijn een ‘as van de bereidwilligen’ voor met Duitsland, Oostenrijk en de nieuwe populistische regering in Italië.