“Op termijn weer talenten als Mignolet voortbrengen”

Het unieke project met fulltime jeugdcoaches bij STVV van sportief directeur Tom Van Den Abbeele staat volop in de steigers. Ervaren rot in het jeugdvoetbal Wim Declercq wordt academy manager onder Van Den Abbeele, ook Nicky Hayen treedt op 1 juli weer in dienst bij ‘zijn’ STVV. “30 juni 2008 was mijn laatste werkdag bij STVV als speler. Ik zal dus exact tien jaar weggeweest zijn”, lacht Hayen, die de U18 voor zijn rekening zal nemen én Patrick Van Kets zal assisteren bij de beloften.