“Wellens en Teuns zijn de nieuwe sterren”

Net geen jaar geleden ging hij als groot concurrent voor Chris Froome de Tour in. Maar dan kwam de val, de opgave en een vervelende revalidatie voor de BMC-renner. Een woelige lente later bereidt Richie Porte (33) zich in de Ronde van Zwitserland voor op een herkansing in de Tour. Opnieuw met hoge verwachtingen, maar Porte weet hoe hij de rust moet bewaren. “Elke maandagavond bel ik met mijn psychiater in Tasmanië.”