Michel Preud’homme verklaart zijn band met Standard: “De passie en het verleden”

Michel Preud’homme is voor derde keer coach van Standard, kon niet uitblijven en dus belandde hij opnieuw in Luik, ondanks de successen van Sa Pinto vorig seizoen. Voor de camera van Standard TV spreekt hij voor het eerst over zijn terugkeer.

Het verhaal van Preud’homme bij Standard Luik begon als jeugdspelertje van 10 jaar. “Ik heb hier mijn opleiding gekregen bij de gerenommeerde voetbalschool, ook al duurde die niet lang want al op mijn 18de stond ik in het eerste elftal. En daar hou ik enkele mooie herinneringen aan over met twee titels, de Beker van België en een Europese bekerfinale. Een fantastische periode.”

Dan kwam zijn tweede periode, toen hij 2001 een eerste keer coach werd. “Maar toen was ik daar eigenlijk nog niet helemaal klaar voor. Maar Luciano D’Onofrio had het gevraagd na de problemen met Ivic en ik wou de club helpen. Als technisch directeur heb ik het seizoen daarna de club mee helpen herstructeren, een moeilijke periode want ik moest enkele harde beslissingen nemen die niet popylair waren. Maar het was wel een belangrijke periode voor de club.”

In 2006 nam hij echter opnieuw plaats in de dug-out als hoofdcoach. “Toen was ik wel klaar en de club ook. Dat resulteerde in een nieuwe titel na 25 jaar, het is een leuke anecdote dat de vorige er kwam toen ik nog speler was. Maar die titel heeft de club deugd gedaan.”

Een derde keer kon niet uitblijven en dus belandde hij opnieuw in Luik, ondanks de successen van Sa Pinto. “Ik ben blij om hier te zijn, ik ken de mentaliteit en ken de infrastructuur: ik heb die nog zelf mee uitgetekend. Als Luikenaar heb ik dezelfde troeven als de club. Die passie en dat vuur leiden soms tot extreme situaties, bij mij ook. Maar die mentaliteit heeft me ook in andere clubs en landen al geholpen. Die passie om tot het eind te gaan, die winnaarsmentalitei wordt elders ook gewaardeerd. Zelfs bij Twente en Saoedi-Arabië.”