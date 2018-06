Oostende zet heerschappij verder en is voor de zevende maal op rij landskampioen basketbal

BC Oostende is voor het zevende jaar op rij landskampioen in de hoogste divisie van het Belgische mannenbasket. In een best-of-five won het woensdag in de eigen Versluys Dôme ook de derde finalewedstrijd van de play-offs tegen de Antwerp Giants: 78-67. Het is de negentiende landstitel van de kustploeg.

Oostende stond aan de leiding na de reguliere competitie en verloor in de play-offs geen enkele wedstrijd. Ook in de finalewedstrijden waren de Oostendenaren driemaal te sterk voor Antwerp Giants (75-67, 68-74 en 78-67).

De kustploeg stond woensdag voor eigen publiek in de Versluys Dôme na het eerste en tweede kwart 39-30 voor. Na de pauze liepen de bezoekers dankzij een sterk derde kwart in (15-19), maar in het slotkwart zette de kampioen orde op zaken (24-18).

Het is de zevende opeenvolgende landstitel voor Oostende, een record. Semailles (1946-1951), Antwerpse (1959-1964), Oostende (1981-1986) en Racing Mechelen (1989-1994) werden zes keer na elkaar kampioen.

Ook voor de Kroatische coach Dario Gjergja is het zijn zevende opeenvolgende landstitel. Sinds 2011 bouwt hij op professionele basis aan een langetermijnvisie die gebaseerd is op stabiliteit en de doorstroming van jonge Belgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat small forward Jean Salumu vorige maand zijn titel van beste speler van het jaar opdroeg aan zijn coach. De 42-jarige Gjergja werd toen op zijn beurt voor de derde keer in zijn carrière verkozen tot coach van het jaar. Gjergja pakte met Oostende naast zeven landstitels en zes Bekers van België ook driemaal de Supercup.

In de bekerfinale kon Bergen nog verlengingen uit de brand slepen, maar daarin bleek Oostende toch te sterk waardoor het zijn negentiende beker van België op zijn palmares kon bijschrijven. Oostende pakte ook tien keer de Belgische Supercup.