Yellow Tigers kunnen geen vuist maken tegen Italië in Women’s Nations League

De Belgische nationale volleyvrouwen (FIVB 13) hebben woensdag in het Italiaanse Eboli met 3-0 verloren van Italië (FIVB 7). De setstanden waren 25-22, 25-18 en 25-19. Voor de Yellow Tigers was het hun veertiende en voorlaatste duel in de Women’s Nations League. Ze waren na drie zeges al zeker van behoud.

Dinsdag ging het team van coach Gert Vande Broek met 3-1 onderuit tegen Brazilië, morgen/donderdag volgt nog een slotmatch tegen Thailand (FIVB 16).

De Women’s Nations League volley is toe aan een eerste organisatie en vervangt de World Grand Prix. Er nemen zestien landen aan deel. De finaleronde met zes wordt in het Chinese Nanjing gespeeld. Gastland China is al zeker van deelname.

België is net als de Dominicaanse Republiek, Argentinië en Polen een Challengerteam. Het land dat het het minst goed doet van deze vier, speelt een play-off tegen de winnaar van de Challenger Cup om een ticket voor de volgende editie van de Nations League. De overige landen in de Nations League kunnen niet zakken.

Omdat België in de stand al zeker voor Argentinië eindigt, de rode lantaarn, is het behoud een feit.