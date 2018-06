Het leven van een Rode Duivel is niet altijd makkelijk: “Borkel, ik heb in mijn broek gekakt”

Nederland moet het WK vanop afstand bekijken en moet dus voor sterke verhalen te rade gaan in andere landen. In de Nederlandse krant AD mag voormalig assistent bondscoach Vital Borkelmans zijn analyse maken. En daarbij komen een paar straffe verhalen naar boven. “Met de Rode Duivels is er altijd iets aan de hand”, is de kop boven het artikel. De Belgen hebben soms wel een goede groep voetballers, maar die brengen zelden resultaat, dat is het uitgangspunt. Borkelmans analyseert zijn periode onder coach Wilmots, maar vertelt ook over zijn tijd als speler bij de Rode Duivels.

”Ja, ik heb veel meegemaakt”, klinkt het. “In 1994 in de Verenigde Staten wonnen wij met 1-0 van Oranje. Ik stond tegenover Gaston Taument en hield hem in bedwang. Oranje had geweldige spelers met Ronald ...