Cercle Brugge kan ook volgend seizoen beschikken over doelman Paul Nardi

Cercle Brugge kan ook volgend seizoen rekenen op doelman Paul Nardi. De Fransman, die het voorbije seizoen belangrijk was in de promotie naar de Jupiler Pro League, wordt voor één seizoen extra gehuurd van AS Monaco.

De 24-jarige Nardi, die door Monaco in 2014 werd overgenomen van Nancy en vervolgens diverse keren werd uitgeleend, stond vorig seizoen 43 keer onder de lat bij de Bruggelingen.

“Het is een plezier om Paul dit seizoen opnieuw te verwelkomen bij Cercle Brugge”, aldus sportief directeur François Vitali. “Hij was vorig jaar een van de grondleggers van ons succes. Ik weet zeker dat hij opnieuw sterke prestaties zal afleveren en dat het Jupiler Pro League-kampioenschap hem in staat zal stellen om al het talent dat hij heeft te laten zien.”