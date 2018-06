Drama voor WK-leider Herlings: gebroken sleutelbeen en operatie

Jeffrey Herlings leek dit seizoen zo goed als onoverwinnelijk. Maar ook een superman wordt soms geveld. Gisteren liep de autoritaire WK-leider op training een sleutelbeenbreuk op, waardoor hij komend weekend de MXGP in Ottobiano mist. De titelstrijd ligt weer open.

Afgelopen weekend pakte Herlings in Frankrijk zijn achtste zege in tien Grote Prijzen. The Bullet speelde tot nog toe met de concurrentie en telde al 62 punten voorsprong op Antonio Cairoli. Een vierde wereldtitel, zijn eerste in de koninginnenklasse wenkte...



Tot het gisterenmiddag misging op training in het Nederlandse Berghem. Joël Smets, sportief directeur bij KTM, was erbij toen Herlings onderuit ging. “Hij maakte een stuurfoutje, ging tegen de grond en kreeg zijn machine bovenop zich”, vertelt Smets. “Een typische val waarbij je meteen denkt: ‘als hij maar niet zijn sleutelbeen gebroken heeft’. Helaas wat het wel zo.” (zucht)



Het ging te goed

En dus werd Herlings uitgeschakeld door...Herlings. “Het ging allicht té goed”, aldus Smets. “Nu ja, Jeffrey kan er ook niets aan doen dat hij veel zelfvertrouwen heeft. Dat zit in het onderbewustzijn. Een seizoen zonder een valpartij is onbestaande.”



De Nederlander ging gisterenavond al onder het mes in Herentals en moet forfait geven voor de GP van Lombardije komend weekend. “Doel is om het tweeluik in Indonesië (op 1 en 8 juli, nvdr.) te halen”, zegt Smets. “Met als opdracht de schade zo veel mogelijk te beperken. Vooral op mentaal vlak zal het voor Herlings niet makkelijk zijn om zich daarop in te stellen. Maar hij heeft geen andere keuze.”

Herlings telt op dit moment 62 punten voorsprong op Cairoli. Als die zondag beide reeksen wint in Ottobiano, nadert Tony tot op 12 puntjes. De titelstrijd ligt dus weer helemaal open.