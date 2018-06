Camera’s moeten losbandige trouwstoeten in Genk aan banden leggen

Genk -

In de Stalenstraat en de Vennestraat komen veertien vaste camera’s met een real time verbinding met de politie. Aan de toegangen van beide straten komen er dan weer camera’s die ook nummerplaten kunnen herkennen. De stad hoopt op die manier de overlast in beide straten te verminderen. Al zijn de problemen in de ene straat niet dezelfde als die in de andere. Met de maatregel hoopt burgemeester Wim Dries (CD&V) ook een einde te maken aan uit de hand lopende trouwstoeten.