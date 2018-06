‘Iedereen Beroemd’ zocht de vrouw of man die alles kan. Nu hebben ze hem gevonden

Honderd dagen en evenveel proeven lang kon televisiekijkend Vlaanderen de zoektocht naar onze eigen ‘Homo Universalis’ volgen op één. Met honderd kandidaten begon ‘Iedereen Beroemd’ de zoektocht naar die ene man of vrouw die overal goed in was. Vandaag mocht de 47-jarige Guy uit Geluwe zich tot ‘Homo Universalis’ kronen.

Een bal vangen, puzzelen met Steve Tielens, geblinddoekt de uitgang vinden, fitnessen met de Coach, taaltesten met Kurt Van Eeghem... alles kon. Elke dag viel er iemand af, tot er uiteindelijk slechts twee kandidaten overbleven die tot het uiterste streden. Die twee kandidaten waren Guy en de 30-jarige Ken uit Pellenberg.

In een nagelbijtend spannende finale mocht Guy zich tot winnaar kronen: “Ik was blij toen ik hoorde dat de finale een estafetteproef was met verschillende opdrachten, geluk, een beetje kennis en iets van handigheid! Helaas schoot de race niet zo uit de startblokken van mijn kant en ik kreeg die espadrille maar niet in de boot gemikt terwijl mijn medefinalist Ken al vertrok naar de derde proef! Maar gelukkig kon ik die achterstand nog goedmaken. Wat een ontlading op het einde, toen het confettikanon afging bij mijn winst. Daar zijn echt geen woorden voor!”

De winst in die finaleproef brengt niet alleen de titel ‘Homo Universalis’ met zich mee, maar levert ook een jaar lang gratis reizen op. Al weet Guy nog niet waarheen. “Eerst laten mijn familie en ik de winst wat bezinken. We hadden er eigenlijk nog niet over gepraat vóór de laatste opdracht. We denken nu elk eens na wat voor soort reis we graag maken, en dan spreken we samen af waarheen.”

Wie volgend jaar ook zijn kans op een jaar lang gratis reizen wil wagen, kan zich hier inschrijven voor het tweede seizoen.