1 op 2 jongeren wil zonnepanelen en windmolens in open ruimte

DiepenbeekWordt de PET-fles straks van suiker gemaakt? Het is maar één van de vele onderzoeksopdrachten van LAB4U aan Hogeschool UCLL. De plasticsoep in de oceaan zorgt ervoor dat heel wat onderzoekers vandaag op zoek zijn naar een alternatief. Maar ook op het vlak van groene energie zijn we er nog lang niet.