Twee jaar na het tegenvallende EK in Frankrijk (onderuit tegen het nietige Wales in de kwartfinale) krijgen onze Rode Duivels een nieuwe kans om te schitteren. Heel het land zal tijdens het WK in Rusland meeleven met onze jongens. Maar vooraleer De Bruyne en co in actie schieten, schotelen we jullie ter ontspanning nog een WK-quiz voor. Succes!