Ook Fransman Mbappé houdt rekening met Rode Duivels: “Belgen kunnen sterk toernooi spelen”

Duitsland, Brazilië en Spanje. Dat zijn volgens de Franse aanvaller Kylian Mbappé de favorieten op WK-eindwinst. “Maar vergeet ook België niet”, verklaarde de speler van Paris Saint-Germain woensdag op de persconferentie met het Franse nationale team in uitvalsbasis Istra.

“Ik vind dat Duitsland, Brazilië en Spanje net dat tikkeltje verder staan dan wij”, vertelde de 19-jarige Mbappé. “Maar dat is vandaag, morgen kan dat anders zijn. Ik hou ook rekening met de Belgen. Voor sommige van hun spelers is dit het moment om iets te tonen. Ik denk dat ze een sterk toernooi gaan spelen.”

Frankrijk opent zijn WK zaterdag met een wedstrijd in Kazan tegen Australië. Nadien volgen in groep C nog wedstrijden tegen Peru (21/06) en Denemarken (26/06).