Alison Van Uytvanck grijpt in Rosmalen naast plaats in kwartfinales

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/250.000 dollar).

Van Uytvanck, het zesde reekshoofd, verloor in de tweede ronde van de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 81) in drie sets. Het werd 3-6, 7-6 (7/4) en 6-2 na twee uur tennis.

Foto: EPA-EFE

In de kwartfinales neemt de 20-jarige Kuzmova het op tegen de Duitse Antonia Lottner (WTA 148) of Elise Mertens (WTA 15), het tweede reekshoofd.

Dinsdag plaatste Mertens zich voor de achtste finales door in de eerste ronde de Sloveense Polona Hercog (WTA 64) in twee sets te verslaan met 6-2 en 6-4.

Kirsten Flipkens (WTA 60) plaatste zich dinsdag voor de achtste finales. Zij klopte in haar eerste ronde de Russin Anna Kalinskaya (WTA 142) in twee sets met 6-3 en 6-0. In de achtste finales neemt Flipkens het op tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 21), het derde reekshoofd.