Belgisch klimtalent Bjorg Lambrecht blijft bij debuut verbazen in Zwitserland: “Ik geniet van de reis”

Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) haalde in iedere etappe van deze Ronde van Zwitserland al de top twaalf. Woensdag werd de Oost-Vlaamse neoprof van 21 jaar opnieuw tiende op de eerste aankomst bergop. “Deze wedstrijd is al een succes”, zegt hij.

Met zijn tiende plaats in Leukerbad en zijn veertiende in het klassement is Lambrecht niet alleen de meest regelmatige, maar ook de beste klimmer onder de Belgen in Zwitserland. “Ik had nochtans wat problemen om het tempo te volgen in het eerste deel van de rit. Het was niet makkelijk, maar ik slaagde erin om in het peloton te blijven op de voorlaatste beklimming”, blikt hij terug op zijn dag.

“Op de finale klim was het tegenwind, dus was het zaak om me verborgen te houden in het uitgedunde peloton. En ik moest ervoor zorgen dat ik niet achter breuken in de groep zou terechtkomen. Het was echt niet makkelijk, maar ik kon tot de finish bij de eerste groep blijven. Jammer dat ik ingesloten geraakte tijdens de sprint. Anders zat er een beter resultaat in. Maar ik mag niet klagen, met deze vorm.”

“Vier dagen op rij in de top twaalf finishen in de Ronde van Zwitserland: dan is je wedstrijd al een succes. We zien wel wat er de volgende dagen nog gebeurt. Morgen is een mooie finish voor Tim Wellens of voor mij, we zien dan wie zich het beste voelt. Ik heb geen specifieke ambities voor de rest van de koers. Ik geniet gewoon van de reis.”