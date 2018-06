Speelvogel Hazard leeft zich meteen uit in het “kindvriendelijke” hotel van Rode Duivels in Moskou

De Rode Duivels zijn vandaag aangekomen in hun hotel in Moskou waar ze (hopelijk) een tijdje zullen verblijven. Eén iemand was alvast meteen in de wolken over de faciliteiten van Moscow Country Club: Eden Hazard leefde zich uit op een go-kart.

“Bedankt om een kindvriendelijk hotel te kiezen: ik zag Eden Hazard niet meer zo vrolijk sinds hij de bal afpakte van Carrasco”, tweette Simon Mignolet .

Thanks for choosing a child friendly hotel @BelRedDevils. Haven’t seen @hazardeden10 this happy since he got that ball from @CarrascoY21. pic.twitter.com/gTUb97uhfm