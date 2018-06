Aan boord bij de Duivels: onze chef sport vloog met Courtois en co naar Rusland

De Rode Duivels zijn gearriveerd in Moskou. Ze landden om 16.18 uur lokale tijd (een uur later dan in België) op Russische bodem. Onze man kroop mee aan boord van de Trident, het Duivelse vliegtuig dat Brussels Airlines inzet om Hazard en co heen en weer naar Rusland te vliegen. Donderdag wordt er ook voor het eerst getraind in de Moscow Country Club, het vijfsterrencomplex waar de Rode Duivels hun basiskamp hebben.