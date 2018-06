Federer wint eerste wedstrijd op gras

Roger Federer (ATP 2) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales op het ATP-toernooi in het Duitse Stuttgart (gras/656.015 euro).

Federer, die in de eerste ronde vrijgesteld was, versloeg in de tweede ronde de Duitser Mischa Zverev (ATP 54) in drie sets met 3-6, 6-4 en 6-2. De wedstrijd duurde een uur en 35 minuten.

In de kwartfinales neemt Federer het op tegen de Indiër Prajnesh Gunneswaran (ATP 169) of de Argentijn Guido Pella (ATP 75). Als de Zwitser in Stuttgart de finale haalt, stoot hij de Spanjaard Rafael Nadal van de leidersplaats in de ATP-ranking.

Het was de eerste wedstrijd voor de 36-jarige Federer sinds 24 maart. Toen verloor hij in de tweede ronde van het Masters 1.000-toernooi in Miami van de Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP 150) in drie sets. Federer liet nadien het gravelseizoen links liggen om zich voor te bereiden op Wimbledon, waar hij voor een negende titel gaat.

Er staan geen Belgen op de hoofdtabel in Stuttgart. Ruben Bemelmans (ATP 110) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde.