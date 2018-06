Prins Harry en Meghan moeten kinderwens uitstellen

Volgens verschillende Britse en Amerikaanse media zullen prins Harry en Meghan hun kinderwens met een paar maanden moeten uitstellen. Het koppel gaf al in hun verlovingsvideo aan dat ze graag snel aan kinderen zouden beginnen, maar nu lijkt de geplande koninklijke trip naar Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji en Tonga daar een stokje voor te steken.

In de herfst staat er voor het pasgetrouwde koppel een reis gepland naar Australië en Nieuw-Zeeland. Onderweg zullen ze ook een stop maken op enkele eilanden in de Stille Oceaan. Maar op Fiji en Tonga heerst momenteel het Zikavirus. Dat wordt door muggen overgedragen en kan erg gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen. Het virus kan immers ook overgedragen worden op het ongeboren kind en zo de hersenen in ontwikkeling misvormen. Mocht Meghan dan al zwanger zijn, zou dat een groot risico zijn.

Volgens insiders zou het koppel hun kinderwens dus even on hold zetten. Toch zijn er ook bronnen die beweren dat Meghan verstek zal laten gaan voor de reis als ze voor oktober zwanger blijkt te zijn.

Als de hertogin van Sussex intussen nog niet zwanger is, tenminste, want ook daarover wordt op Twitter druk gespeculeerd.

Everyone saying Meghan will be pregnant soon erm hello her dress doesn’t fit her properly, she looks like she’s ganna be sick and as soon as the priest mentioned kids they looked and smiled... she’s already cooking that royal bun huns. — GEORGIA APHRODITE (@geeracleous) 19 mei 2018