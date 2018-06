Het succesrecept van ‘Queer Eye’: Waarom we fan zijn van de Fab Five

Een reboot van de kitscherige realityserie rond de eeuwwisseling waarin vijf homo’s een hulpeloze hetero onder handen nemen? Wij dachten dat zulke modeflaters best in het verleden bleven. Maar kijk, ‘Queer Eye’ is verrassend geschikt voor deze tijd, én boven alles geweldige tv. De reboot is zo’n onverhoopt succes dat u sinds vrijdag alweer naar een tweede seizoen kunt kijken op Netflix. Hoog tijd dus om de hitreeks eens van kop tot teen uit te kleden.

2018 in een notendop

In aflevering drie van ‘Queer Eye’ zit een fragment dat de toon van de remake perfect vat. Wanneer de nieuwe Fab Five aankomt in een plattelandsstadje in het zuidelijke ...