Diego Ulissi wint bergetappe in Zwitserland, Richie Porte neemt leiderstrui over van ploegmaat

Diego Ulissi heeft de vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland (Zwi/WorldTour) gewonnen. De Italiaan bleef op de slotklim de Spanjaard Enric Mas en de Nederlander Tom-Jelte Slagter voor. Jasper Stuyven toonde zich in de vlucht van de dag, Greg Van Avermaet verzette bergen werk voor Richie Porte die de rol van kopman bij BMC overnam van geletruidrager Stephan Küng, die in de finale moest passen.

Vandaag werden de klimmers op de proef gesteld tijdens een 155 kilometer lange etappe van Gstaad naar Leukerbad. Op het menu: een col van eerste categorie in de beginfase en een dubbele klim, buiten categorie en eerste categorie, met aankomst boven.

Stuyven in de aanval

Er werd alweer waanzinnig snel gereden maar toch trok Jasper Stuyven mee in de aanval met Silvan Dillier, Daniel Oss, Willie Smit, Larry Warbasse en Paul Ourselin. De Amerikaanse kampioen Warbasse was de sterkste voorin en trok alleen in de aanval op de voorlaatste col van de dag.

Aan de voet van de slotklim werd Warbasse echter bijgehaald door Lilian Calmejane. In het peloton verdedigde BMC echter de leiderstrui van Stefan Küng en de Fransman begon aan de klim met amper een halve minuut voorsprong.

Van Avermaet in dienst van… Porte

Greg Van Avermaet sleurde kilometerslang aan de kop in dienst van zijn kopmannen: leider Stefan Küng maar ook Richie Porte die klaar zat om indien nodig over te nemen van de 24-jarige Zwitser. Op 7 kilometer van de top werd Calmejane ingerekend en meteen kregen we ook de ene aanval na de andere en toen ook Mikel Landa fors doortrok was het rijk van geletruidrager Küng meteen ook uit.

Landa ging solo op zoek naar de zege maar sneuvelde in de slotkilometer. Diego Ulissi won uiteindelijk de sprint bergop. Mas werd tweede en Slagter derde. Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) was beste Belg op een knappe tiende plaats.

Diego Ulissi wins in Leukerbad pic.twitter.com/2UnxJTOxXu — Tour de Suisse (@tds) 13 juni 2018

Richie Porte is de nieuwe leider. Hij heeft in het klassement 20 seconden voorsprong op de Nederlanders van Team Sunweb Wilco Kelderman en Sam Oomen.

Donderdag staat de zesde etappe op het programma. Dan moet het peloton over 186 kilometer van Fiesch naar Gommiswald met onderweg twee klimmen buiten categorie. De Ronde van Zwitserland eindigt zondag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Sloveen Simon Spilak.

Uitslag:

1. Diego Ulissi (Ita/UAD) de 155,7 km in 3u37:31 (gem. 42,94 km/u)

2. Enric Mas (Spa/QST) op 0:00

3. Tom-Jelte Slagter (Ned/DDD) 0:00

4. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:00

5. Bauke Mollema (Ned/TFS) 0:00

6. Simon Spilak (Sln/TKA) 0:00

7. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:00

8. Richie Porte (Aus/BMC) 0:00

9. Sam Oomen (Ned/SUN) 0:00

10. Bjorg Lambrecht (Bel/LTS) 0:00

Stand:

1. Richie Porte (Aus/BMC) de 701,0 km in 17u03:53 (gem. 41,07 km/u)

2. Wilco Kelderman (Ned/SUN) op 0:20

3. Sam Oomen (Ned/SUN) 0:20

4. Enric Mas (Spa/QST) 0:21

5. Jack Haig (Aus/MTS) 0:29

6. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:33

7. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:36

8. Diego Ulissi (Ita/UAD) 0:40

9. Simon Spilak (Sln/TKA) 0:46

10. Mikel Landa (Spa/MOV) 0:47