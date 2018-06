Rafael Nadal geeft forfait voor Queen’s: “Ik moet naar mijn lichaam luisteren”

Nadal moet nog even bekomen van zijn elfde triomf in Parijs Foto: Photo News

Rafael Nadal speelt volgende week niet mee op het grastoernooi van Queen’s in Londen. De Spanjaard last een extra rustperiode in na zijn elfde titel op Roland Garros.

“Queen’s is een prachtig event. Ik won er de titel in 2008 en heb er mooie herinneringen aan. Ik wilde dit jaar terugkeren maar het is een lang gravelseizoen geweest. Na overleg met mijn dokters heb ik besloten naar mijn lichaam te luisteren”, laat de nummer 1 van de wereld woensdag weten.

Ondanks het forfait van Nadal heeft de organisatie nog een heel mooi deelnemersveld om het publiek te lokken. Onder meer David Goffin, Juan Martin del Potro, Grigor Dimitrov, Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Marin Cilic en titelverdediger Feliciano Lopez zegden hun deelname toe. Andy Murray, al lange tijd out door blessureleed, twijfelt nog.