Verliefd, verloofd, getrouwd voor Ariana Grande?

Hoewel ze het niet met zoveel woorden heeft gezegd, is het duidelijk geworden dat Ariana Grande (24) zich heeft verloofd met Pete Davidson (24). De twee zouden amper enkele weken aan het daten zijn, maar de 'Saturday Night Live'-ster zou al op één knie zijn gaan zitten voor de popster. Eindelijk goed nieuws na een ellendig jaar voor haar.

Het voorbije jaar was behoorlijk miserabel voor Ariana Grande. Eerst werd de vloer van onder haar voeten weggetrokken toen er een aanslag werd gepleegd tijdens haar concert in Manchester en ruim een maand geleden brak ze na een relatie van twee jaar nog met haar vriend Mac Miller. Maar zie, na regen komt zonneschijn. De popster is momenteel namelijk dolverliefd op Pete Davidson en de twee hebben zelfs al trouwplannen. Toch verrassend als je weet dat ze nog maar enkele weken aan het daten zijn.

Dat Pete stapelverliefd is, blijkt trouwens niet alleen uit het feit dat hij haar al ten huwelijk vroeg, hij heeft naar verluidt ook al twee tattoos laten plaatsen die verwijzen naar Ariana Grande. Zij bevestigde trouwens zelf het nieuws op Twitter. "Hij is op de hoogte gebracht", reageerde ze op een tweet waarin haar door een fan werd gevraagd of hij al weet dat hij ook met al haar fans zal trouwen.

HAHAHAHAHAHH HES BEEN BRIEFED — Ariana Grande (@ArianaGrande) 12 juni 2018

Een bericht gedeeld door Ariana Grande (@arianagrande) op 9 Jun 2018 om 10:32 (PDT)

Een bericht gedeeld door Pete Davidson (@petedavidson) op 30 Mei 2018 om 10:00 (PDT)