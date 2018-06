KV Oostende strikt Kroatische verdediger Goran Milovic

KV Oostende versterkt zich met de verdediger Goran Milovic (29). De Kroatische ex-international legt vandaag zijn medische testen af en ondertekent daarna zijn contract, meldt de kustploeg. Milovic speelde dit seizoen voor het Kroatische Osijek en tekent voor twee seizoenen met optie op één seizoen.

Goran Milovic begon zijn carrière in zijn geboortestad Split, waar hij bij RNK Split speelde. Met de tweede ploeg van Split promoveerde hij in 2010 naar eerste klasse en hij dwong er meteen Europees voetbal af. Zo speelde Milovic in de voorrondes van de Europa League tegen het Engelse Fulham en het Italiaanse Torino.

Chinees avontuur

In 2012 haalde stadsgenoot en grote buur Hajduk Split Milovic weg bij RNK. Met Hajduk won Milovic in 2013 de Kroatische bekerfinale. Leuk detail: Milovic speelde bij Hajduk samen met Antonio Milic. In oktober werden Milovic zijn prestaties beloond met een eerste cap voor de Kroatische nationale ploeg.

In februari 2016 koos Milovic voor een buitenlands avontuur bij het Chinese Chongqing Lifan. Daar ontpopte hij zich tot leider van de defensie. In februari van dit jaar keerde hij terug naar de heimat en werd hij uitgeleend aan het Kroatische Osijek. Daar scoorde hij als centrale verdediger twee keer in twaalf wedstrijden.

Ervaring in de defensie

Bij KVO moet de Kroaat nu een extra dosis ervaring geven in het hart van de defensie. Technisch directeur Hugo Broos is dan ook zéér tevreden dat deze transfer werd afgerond. “Na het vertrek van Milic hadden we centraal achterin absoluut versterking nodig en Milovic is de juiste man hiervoor. Hij bewees zijn strepen al, is groot (1.95 m), kopbalsterk en is bovendien een leider. Ik weet dat transfers soms even op zich kunnen laten wachten, maar onze fans moeten weten dat we enkel communiceren als er op alle niveaus een akkoord werd bereikt. Dan pas is de transfer rond. Speculatie is voor de media. Ik kan zeggen dat we ook in andere dossiers dicht bij een overeenkomst staan.”

Voor Peter Callant is het zijn tweede transfer als voorzitter na de Albanese aanvaller Sindrit Guri. “Deze transfer toont aan dat we voor een goede mix van jong talent én ervaring gaan. Daarnaast is het belangrijk dat de mentaliteit van de spelers goed zit. Ze moeten hun shirt nat maken, dát willen de Oostendse fans zien. Milovic is zo’n speler en past perfect in het DNA dat we in de toekomst weer willen zien op KVO.”