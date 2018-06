Jasmine Van Grieken en Johan Vansummeren uit elkaar: “Het voelde alsof ik faalde”

Lommel -

Waar we vorige lente nog aanbelden bij de villa van Johan Vansummeren en Jasmine Van Grieken in het bosrijke deel van Lommel, drukken we nu in het centrum van dezelfde gemeente op de bel van het nieuwe appartement van Jasmine. Het gonsde al maanden van de geruchten over de breuk tussen haar en Johan. Nu wil ze de verhalen toelichten. Eenmalig wel te verstaan.