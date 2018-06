Slechte avocado-oogst duwt prijzen naar recordhoogte

Slecht nieuws voor wie graag bruncht met toast avocado of zijn nacho’s graag dipt in wat guacamole: door de tegenvallende oogst in Nieuw-Zeeland zijn de prijzen van avocado’s daar spectaculair gestegen.

De gemiddelde prijs per kilo overschreed de kaap van 25 Nieuw-Zeelandse dollar (ruim 15 euro). Dat is 37 procent meer dan in april dit jaar en zelfs dubbel zo veel als een jaar geleden. Toen kostte een kilo avocado 16,9 Nieuw-Zeelandse dollar of net geen 11 euro.

Oorzaak van de prijsstijging is de tegenvallende oogst in Nieuw-Zeeland. Die is volgens de New Zealand Avocado Growers Association gedaald tot slechts de helft van het volume van vorig jaar en dat heeft grote gevolgen voor de prijzen.

Ook de tijd van het jaar heeft een invloed. Elk jaar stijgen de prijzen in de zomermaanden, aan het einde van het oogstseizoen, dat van maart tot augustus loopt. De stijging is dit jaar alleen een stuk groter dan normaal.

Toch moeten we niet meteen in paniek slaan. In andere landen is er voorlopig nog niets te merken van de prijsstijging en het is nog onduidelijk hoe de tegenvallende oogst de prijzen bij ons zal beïnvloeden.