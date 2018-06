Jolien D’hoore wint eerste etappe OVO Energy Women’s Tour bij rentree na sleutelbeenbreuk

Jolien D’hoore is trots op haar overwinning. Foto: Photo News

Jolien D’hoore (Mitchelton-Scott) heeft woensdag de eerste etappe van de Women’s Tour (GBr/WorldTour) op haar naam geschreven. De Belgische kampioene vierde haar rentree na blessureleed. Eind mei brak ze een sleutelbeen tijdens een koppelkoers in het Duitse Dudenhofen.

D’hoore, in Rio goed voor olympisch brons in het omnium, hield in de sprint de Italiaanse Marta Bastianelli en de Amerikaanse Coryn Rivera af na 130 kilometer tussen Framlingham en Southwold.

Donderdag start D’hoore in de leiderstrui in de tweede etappe, waarin het peloton over 145 kilometer van Rushden naar Daventry rijdt. De Women’s Tour eindigt zondag.