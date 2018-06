Wasbeer wordt ster op internet door levensgevaarlijke beklimming van wolkenkrabber

Hij heeft zich flink in de nesten gewerkt, deze wasbeer in het Amerikaanse St. Paul, Minnesota. Dinsdag ging het diertje zowaar de uitdaging aan om de UBS Tower te beklimmen, een wolkenkrabber die ruim twintig verdiepingen telt. Een levensgevaarlijke onderneming, die de wasbeer al snel populair maakte op sociale media.

Het zoogdier maakte aanvankelijk snel progressie. Rond dinsdagmiddag was de wasbeer al twaalf verdiepingen naar boven geklommen. Een heleboel ooggetuigen stuurden ondertussen foto’s en video’s rond via sociale media, telkens met nagenoeg dezelfde boodschap: “Hopelijk raakt hij weer veilig beneden.”

Maar daar had de wasbeer geen oren naar. In plaats van de ‘veilige’ route te kiezen, zag het diertje geen andere optie dan zijn weg naar boven voort te zetten. Het gevolg: de wasbeer klom tot op de 23ste verdieping… om vervolgens een rustpauze in te lassen. Een stresserende situatie voor de omstanders die beneden of in het gebouw alles in de gaten hielden.

(Lees verder onder de tweets)

I don't know if I can watch this much longer. The #mprraccoon is scaling the UBS Tower. Now 12 stories up. pic.twitter.com/MaP35MLo9j — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 juni 2018

Can confirm #MPRraccoon is still itchy. Got a little visit from @StPaulFireDept too! Cat food awaits it on the roof. pic.twitter.com/WeOTWmbaqz — Evan Frost (@efrostee) 12 juni 2018

Het dier vangen bleek ook al geen simpele opdracht. Zo vielen de ramen van de wolkenkrabber niet te openen en waren andere mogelijkheden simpelweg te riskant. De dierenbescherming moest daarom noodgedwongen postvatten op het dak van het gebouw, in de hoop dat de wasbeer daar met behulp van een val kon worden gevangen.

Maar ook dat leek niet helemaal naar de zin van het zoogdier. Dinsdagavond besloot de wasbeer toch maar af te dalen tot op de 14de verdieping. Of zijn avontuur uiteindelijk een goede afloop zal kennen, moet de toekomst uitwijzen.