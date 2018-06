Tandem zoekt vrijwilligers

Diepenbeek - Tandem vzw is op zoek naar vrijwilligers voor haar verschillende afdelingen.

De vzw Tandem zoekt nog extra vrijwilligers om de werking te ondersteunen. Voor de bewoners van de woonondersteuning zij ze opzoek naar:

- Een vrijwilliger om met de gasten naar de bibliotheek te gaan en er te gaan voorlezen

- Vrijwilligers die bewoners die van hun pensioen genieten vergezellen tijdens een wandeling, een fietstochtje, een terrasje doen

- Extra hulp tijdens grotere uitstappen en in het was-atelier

- Een creatieve dame of heer die kan handwerken, bakken, snoezelen, …

Voor de bewoners van het Heidehuis is Tandem op zoek naar extra vrijwillige begeleiders die zich kunnen vrij maken tijdens de avonduren of tijdens het weekend (liefst in bezit van een rijbewijs om de gasten te kunnen vervoeren) voor verschillende activiteiten.

Voor vragen of meer info kan u terecht bij Liesbeth Wijgaerts op het nummer 011/29.98.76 of via mail sociale.dienst@tandemvzw.be.