Stoere bonk The Rock doet harten smelten met gezinsfoto

Dwayne 'The Rock' Johnson mag dan in de films wel een stoere actieheld zijn, thuis is hij een andere man.Eéntje die zijn vriendin Lauren Hashian eten geeft terwijl zij borstvoeding geeft aan hun pasgeboren dochtertje Tiana. De spierbundel deelde daarvan zelf een foto op Instagram en wist er heel wat harten mee te veroveren.

Naast een actieheld, is The Rock vooral ook een familieman en dat steekt hij op Instagram niet onder stoelen of banken. Als hij geen foto's deelt van zichzelf in de fitness, dan wel van hem en zijn vriendin Lauren Hashian en hun dochtertje Tiana. Toen zij in april ter wereld kwam, had hij ook al een hartverwarmende boodschap voor heel wat papa's in petto. Daarin drukt hij zijn wens uit dat mama's zoveel mogelijk door hen zouden worden gesteund.

Iets wat hij duidelijk zelf ter harte neemt, als we op een van zijn recente foto's mogen afgaan. Daarin zie je hem geknield zijn vriendin eten geven, terwij ziij hun dochtertje de borst geeft. "Mama heeft haar handen vol met het voeden van Tiana en dus geef ik mama haar avondeten. Met plezier. Ik heb zoveel respect voor al die mama's die tien dingen tegelijk moeten doen en toch alles in goede banen leiden", klinkt het.