Eerste feiten van geweld op WK: “Dronken Engelsman in elkaar geslagen, Fransman zwaar toegetakeld”

Het gevreesde eerste geweld op het WK in Rusland is een feit, een dag voor de eerste wedstrijd van het toernooi gespeeld wordt. Een Engelse voetbalfan is naar de politie gestapt omdat hij in dronken toestand zou zijn overvallen en in elkaar geslagen door vijf mannen, een Fransman werd ook zwaar toegetakeld. Dat melden Russische media.

De Engelse voetbalfan had veel gedronken en was zwaar onder invloed toen hij maandag in Moskou aangevallen werd door een groep van vijf Russische mannen, zo vertelde hij de politie. De vijf zouden de man in elkaar geslagen hebben en verplicht hebben om voor hen geld af te halen aan een geldautomaat met zijn bankkaart.

Volgens de politie was de man zo zwaar onder invloed dat hij zijn eigen naam niet meer kon spellen en dat hij ook niet meer wist of kon uitleggen hoeveel geld hij afgehaald had. Er kwam een tolk aan te pas voor de agenten om de man te begrijpen.

Zaterdag was Rusland ook al opgeschrikt door geweld. Twee homoseksuele Franse mannen werden toen zwaar in elkaar geslagen door twee andere mannen, die hen een lift gaven naar Sint-Petersburg. Een van hen liep daarbij ernstige schade op aan zijn hoofd en zijn hersenen en brak zijn kaakbeen. Hij zal vermoedelijk gehandicapt zijn voor de rest van zijn leven. De twee verdachten, 24 en 25 jaar oud, werden opgepakt.

Vrees voor meer geweld

De twee incidenten doen de vrees voor een gewelddadig WK groeien in Rusland. De ordediensten hebben aangekondigd een pak extra agenten in te zetten om incidenten te vermijden.