Genk - In Zwartberg komt een opleidingscentrum voor reddershonden. Het is de eerste professionele school in Vlaanderen waar honden en hun baasjes hun vaardigheden kunnen trainen in een omgeving die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid aansluit.

Het gaat om een initiatief van de provincie Limburg in samenwerking met de stichting Vicky & Alexis. Die werd opgericht naar aanleiding van de gasontploffing in Luik in 2010 waarbij Vicky en haar ...