VRT na incident met rapper: “Brahim en Astrid waren integer en correct”

De dj’s van MNM Brahim en Astrid hebben integer en correct gereageerd na een incident met rapper Bissy Blaza. Dat meldt de persdienst van de VRT woensdagmiddag. De rapper wilde kritiek geven op de huidige problematiek in Palestina maar ging daarbij volgens de openbare omroep over de schreef.

Het incident dateert van donderdag 3 mei. Het MNM-programma “Urbanize” had rapper Bissy Blaza te gast naar aanleiding van zijn nieuwe clip “Money tot de dood”. De rapper wil in die videoclip reageren op de situatie van de Palestijnen.

De rapper kreeg in het programma de tijd om zijn nummer te brengen, maar aan het einde van zijn optreden begon de rapper slogans te roepen die volgens de VRT kunnen aanzetten tot haat. Het Laatste Nieuws schreef woensdag over het incident en plaatste een door de rapper gemanipuleerde montage op zijn website. Daarin is onder meer te zien en te horen hoe de rapper, na het optreden en buiten de uitzending op MNM, in discussie gaat met Brahim en Astrid.

De VRT bevestigt woensdag dat er opschudding is ontstaan rond het optreden van de rapper in de uitzending van “Urbanize”. “Met MNM en ‘Urbanize’ willen we een breed platform zijn voor jonge mensen en artiesten om urban-muziek en -cultuur te delen. We hebben hierbij respect voor elke mening, maar we trekken de grens bij meningen die aanzetten tot haat en discriminatie”, reageert de openbare omroep.

“Volgens de afspraken rond integriteit binnen de VRT hebben dj’s Brahim en Astrid tijdens die uitzending wel degelijk correct gehandeld. ‘Urbanize’ werd misbruikt door de rapper die aan het einde van zijn optreden slogans begon te roepen die kunnen aanzetten tot haat. De dj’s hebben daarop beslist de micro dicht te draaien. Buiten de uitzending zijn Brahim en Astrid op een respectvolle manier in dialoog gegaan met de rapper. Dat vertrouwen werd geschonden doordat de rapper en z’n entourage dit gesprek in het geheim hebben gefilmd, en hier vervolgens een gemanipuleerde montage van hebben verspreid. Dit getuigt niet van respect”, aldus de openbare omroep.

MNM en VRT benadrukken dat de dj’s Brahim en Astrid integer en correct te werk zijn gegaan en ze beschouwen hiermee de zaak als gesloten.