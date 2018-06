FIFA-voorzitter Infantino gaat voor herverkiezing

Gianni Infantino is volgend jaar kandidaat om zichzelf op te volgen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond.

Dat heeft de nummer 1 van de FIFA woensdag bekendgemaakt op het 68ste FIFA-congres in de Russische hoofdstad Moskou. De verkiezing zal plaatsvinden tijdens het FIFA-congres van 5 juni 2019 in Parijs.

Infantino, voormalig secretaris-generaal van de UEFA, nam op 26 februari 2016 het voorzitterschap over van Sepp Blatter na een groot corruptieschandaal binnen de FIFA.

Het FIFA-congres in het Expocentre in Moskou vond plaats daags voor de WK-openingswedstrijd tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië in het Luzhniki-stadion in de Russische hoofdstad.