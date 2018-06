Broer van overleden Michael Goolaerts doet emotionele oproep op Facebook

Heist-op-den-Berg - Kristof Goolaerts, de broer van de overleden Heistse renner Michael Goolaerts, doet op Facebook een emotionele oproep. De familie van de renner van Verandas Willems-Crelan is namelijk op zoek naar de zonnebril die Michael droeg tijdens de noodlottige Parijs-Roubaix waar Michael Goolaerts het leven liet. “De bril heeft een enorme emotionele waarde voor ons. Als iemand deze bril gevonden en meegenomen heeft, is het dan mogelijk om mij dit te melden?”

“Op 8 april is mijn broer Michael Goolaerts gevallen en daarna overleden tijdens de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix ten gevolge van een hartstilstand.”

“Op het moment van zijn val droeg hij een zonnebril van het merk ‘100%’. Helaas hebben we deze achteraf niet kunnen terugvinden. Als er iemand deze bril gevonden en meegenomen heeft, of iemand deze heeft zien oprapen, is het dan mogelijk om mij dit te melden? Wij zouden deze graag terug hebben.”

“De bril heeft een enorme emotionele waarde voor ons. Dit was zijn lievelingsbril en heeft hij ook van mij als verjaardagscadeau gekregen. Bedankt voor het delen. Ik zal de vinder eeuwig dankbaar zijn!”