Peter Van de Veire komt niet opdagen tijdens uitzending

Hoewel Peter Van de Veire normaal woensdagochtend Brahim moest aflossen tijdens Marathonradio op MNM, bleef de radio-deejay opmerkelijk genoeg afwezig. Hij werd tot de middag vervangen door Sander Gillis en Laura Govaerts.

MNM-deejays Julie Van den Steen, Brahim Attaeb en Peter Van de Veire lossen elkaar gedurende drie weken af tijdens Marathonradio op MNM. Ze presenteren telkens in blokken van tien uur. Maar vanochtend om acht uur, toen Brahim moest afgelost worden, viel er plots een gat in dat strenge ritme. Peter Van de Veire bleek niet aan zijn shift te kunnen beginnen. Wat was er aan de hand? “Peter is niet ziek, gewoon wat later. Hij kon helaas het blok van acht uur niet meer halen”, klinkt het kort bij MNM.