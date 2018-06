Heidi Klum en Lidl lanceren collectie voor de festivalzomer

Heidi Klum en Lidl slaan opnieuw de handen in elkaar voor een kledingcollectie en die staat dit keer helemaal in het teken van de festivalzomer. Meteen goed voor de vierde samenwerking al tussen het Duitse topmodel en de Duitse warenhuisketen.

#LETSLOVESUMMER, dat is de naam die de vierde 'esmara by Heidi Klum'-collectie voor Lidl kreeg en dat is niet toevallig. Het Duitse model en tv-presentatrice heeft dit keer een lijn ontworpen waar je volgens haar zo mee naar de zomerfestivals kunt trekken. En als het van Klum afhangt, dan doe je dat in bohostijl. Daarnaast zitten er opvallende prints tussen, maar ook kleurrijke franjes, soepele stoffen en coole jeans

De prijzen van de kledingstukken schommelen tussen 2,99 en 24,99 euro. Vanaf 21 juni ligt de collectie in de winkelrekken, maar wie niet kan wachten, kan al vanaf 14 juni op de webshop van Lidl terecht.