Te veel slapen blijkt nog ongezonder dan te weinig slapen

Te veel slaap is slechter voor de gezondheid dan te weinig slaap. Dat blijkt uit onderzoek van de Seoul National University. Er werd gekeken naar het verband tussen het aantal uren slaap en verschillende gezondheidsproblemen, zoals een verhoogde bloeddruk en een grotere tailleomtrek. Opvallend genoeg besluit de studie dat meer dan tien uur per nacht slapen leidt tot meer problemen dan minder dan zes uur per nacht slapen.

Wie meer dan tien uur slaapt, verhoogt zijn of haar risico op enkele gezondheidsproblemen die gelinkt worden aan vroegtijdig sterven, zoals een hogere tailleomtrek, een hogere bloeddruk, een lagere “goede” cholesterol en een verhoogd niveau van vet of suiker in het bloed. Die vier symptomen worden gelinkt aan onder meer beroertes, hartaandoeningen, diabetes type 2 en kanker.

Mannen en vrouwen die meer dan tien uur per nacht slapen, lopen maar liefst 40 procent meer risico op de bovenstaande symptomen dan wie zes tot acht uur per nacht slaapt. Ook wie ’s ochtends regelmatig de snoozeknop indrukt, zou 28 procent meer kans hebben op gezondheidsproblemen.

Mannen die minder dan zes uur per nacht slapen, lopen slechts 12 procent meer kans op een van de vier onderzochte aandoeningen. Voor de vrouwen die weinig slapen ziet het er zelfs nog beter uit: 9 procent loopt een verhoogd risico op een hogere tailleomtrek, maar voor de andere symptomen zijn de risico’s niet groter dan voor wie zes tot acht uur per nacht slaapt.

Voor de studie, uitgevoerd aan de Seoul National University College of Medicine (Zuid-Korea), werden gegevens gebruikt van 133.608 Koreanen tussen 40 en 69 jaar. Hoofdonderzoekster Claire Kim benadrukt dat de studie gevoerd werd op basis van data aangeleverd door de proefpersonen zelf. “Slaapduur beïnvloed hormonen die eetlust, calorie-inname en energieverbruik regelen. Daarom is het belangrijk dat volwassenen zeven tot acht uur per nacht slapen”, voegt ze nog toe.