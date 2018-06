Mexicanen moeten het op WK zonder verdediger Diego Reyes stellen

Diego Reyes zal niet aantreden voor Mexico op het WK in Rusland, dat donderdag van start gaat. De verdediger van FC Porto is niet tijdig hersteld van een spierblessure, waarmee hij al een maand sukkelt. Dat heeft de Mexicaanse voetbalbond dinsdag bekendgemaakt.

De 25-jarige Reyes wordt vervangen door Erick Gutiérrez (22) van de Mexicaanse club CF Pachuca.

Op Twitter meldt Reyes, normaal een vaste waarde bij Mexico, dat het missen van het WK hem “pijn doet in het hart”. Dinsdag nam hij in Moskou nog deel aan de training. Maar in overleg met de staf is beslist dat een tweede WK-deelname er niet in zit voor de 55-voudige international.

De Mexicanen zijn in Rusland ondergebracht in groep F. Daarin nemen ze het op tegen titelverdediger Duitsland (17 juni), Zuid-Korea (23 juni) en Zweden (27 juni).