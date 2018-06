FIFA lijdt kleiner financieel verlies dan verwacht

De FIFA heeft vorig jaar een financieel verlies geleden van ‘slechts’ 189 miljoen dollar, omgerekend zo’n 160 miljoen euro. Dat maakte de FIFA woensdag bekend tijdens het 68e congres van de Wereldvoetbalbond in Moskou. Het verlies is minder groot dan verwacht, want de FIFA vreesde ervoor bijna 380 miljoen euro in het rood te eindigen.

In het boekjaar 2016 bedroeg het verlies 350 miljoen euro, dit jaar is het verlies kleiner dan verwacht. Het eigen vermogen van de FIFA bedraagt nu wat minder dan 1 miljard euro. Volgens voorzitter Gianni Infantino zijn de rode cijfers van de laatste jaren te wijten aan het grootschalige corruptieschandaal binnen de FIFA. Daardoor haakten vele sponsors af en moesten heel wat juridische kosten betaald worden na rechtszaken.

Infantino verwacht in dit WK-jaar weer flink winst te maken. Het WK zou namelijk meer dan 400 miljoen euro moeten opleveren. Bovendien zouden de inkomsten voor de periode 2015-2018 meer dan 6 miljard euro bedragen. Infantino was dan ook uitermate trots op de cijfers. “De financiële toekomst ziet er rooskleurig uit”, zei hij. “Toen ik twee jaar geleden aantrad, werd de FIFA klinisch dood verklaard. We hebben de grootste crisis ooit meegemaakt, maar nu zijn we volledige transparant. We zijn volop in leven en doen het goed, met plezier, passie en een visie voor de toekomst.”