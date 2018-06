"Vetrolletjes, striemen, armhaar, dikke dijen en cellulitis, ze zijn perfect normaal"

Iskra Lawrence en Sarah Tripp, twee plus-sizemodellen die body positivity preken, hebben op Instagram met hun gezamenlijke 4,5 miljoen volgers een fotoreeks gedeeld waarin ze de vijf lichaamsdelen in de schijnwerpers plaatsen die vrouwen net heel vaak als tekortkomingen zien. Het gaat om vetrolletjes, striemen, dikkere billen, armhaar en cellulitis. Herkenbaar?

Hun miljoenen volgers zichzelf en hun lichaam leren omarmen, dat is wat Iskra Lawrence en Sarah Tripp met hun posts voor ogen hebben. Ze willen laten zien dat je met een maatje meer of een imperfect lijf best gelukkig kunt zijn en van zelfvertrouwen kunt blaken. In een van hun nieuwste blogposts tackelen ze de vijf lichaamsdelen bij uitstek waar veel vrouwen zich onzeker over voelen. Onterecht, vinden ze en wel daarom.

Je vetrolletjes

"Het hebben van een platte buik is vast de nummer één wens van heel wat vrouwen", schrijft Tripp. "Maar waarom? Een klein (of groot) vetrolletje hebben is perfect normaal en het maakt je niet minder mooi. Zit ook niet in met de vouwen in je buik die je ziet als je gaat zitten, ook die zijn helemaal natuurlijk en mooi."

Je striemen

Heel wat vrouwen voelen zich onzeker over hun striemen, maar volgens Tripp en Lawrence hoeft dat helemaal niet. "Striemen zijn een stille getuige van de groei tot vrouw die je hebt meegemaakt. Ze maken je niet minder mooi en zijn al helemaal geen teken van overgewicht." Vrouwen in alle vormen en maten hebben ze. "Je hoeft je er dan ook helemaal niet beschaamd voor te voelen."

Je dikke dijen

Nope, deze dames zijn geen fan van de 'thigh gap'. "Ik voelde me als tiener erg zelfbewust als het over mijn dijen ging. Het was de periode dat de skinny jeans in de mode kwam en ik er eentje kocht. Toen ik mezelf met andere meisjes op school vergeleek, leken mijn dijen twee keer zo dik." Maar die tijd ligt achter Tripp. "Ze zijn zacht en rond en dus niets om je over te schamen. Ga naar buiten en schitter in dat badpak, toon de wereld je sexy dijen!"

Het haar op je armen

Een tijdje geleden deelde Tripp op Instagram Stories een foto van een nieuw horloge dat ze had gekocht. In haar inbox kreeg ze meteen heel wat reacties over haar armhaar en dat het "vuil" was. "Sta niemand toe dat ze je slecht doen voelen over je eigen lichaam. Ook armhaar is compleet natuurlijk en je hoeft het dus helemaal niet af te scheren."

Je cellulitis

Tripp haalt aan dat Serena Williams, een van de grootste atleten ooit, en plus-sizemodel Ashley Graham beiden met cellulitis af te rekenen krijgen. Het heeft dus helemaal niets te maken met hoe fit je bent. "Cellulitis is iets waar ontelbaar veel vrouwen op heel wat verschillende plaatsen mee worden geconfronteerd en het is niet iets waar op neergekeken moet worden. Ook dit is een natuurlijk onderdeel van het vrouwelijk lichaam."

Spiegeluitdaging

Iskra Lawrence komt ook naar je toe om duidelijk te maken dat je trots moet zijn op je lichaam. Sinds 5 juni deelt ze op Facebook afleveringen van haar webserie 'The Mirror Challenge'. In die telkens 15 minuten bezoekt ze iemand op die heel onzeker is over zijn of haar lichaam en probeert hen vanuit een positieve invalshoek naar hun lijf te laten kijken.