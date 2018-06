Mama verkeersslachtoffer heeft harde woorden voor bestuurder (21): “U heeft mijn zoon vermoord”

Zonhoven -

Tijdens een woelige zitting is woensdag in de Hasseltse politierechtbank het ongeval behandeld waarbij een 18-jarige Zonhovenaar in april vorig jaar omkwam op de E314 in Lummen. De jongeman was met twee vrienden rond 1.45 uur op weg naar een feestje in Leuven. De 21-jarige bestuurder knalde achterop een vrachtwagen en raakte daarbij lichtgewond. Nog een 19-jarige vriend, die zijn gordel niet droeg, raakte zwaargewond. De moeder van de omgekomen jongen slingerde de bestuurder tal van verwijten naar het hoofd: “U heeft mijn zoon vermoord.”