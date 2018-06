Beyoncé en Jay-Z krijgen concert niet uitverkocht, dus geven ze tickets gratis weg

De wereldtournee van wereldsterren Beyoncé en Jay-Z wordt niet overal even enthousiast onthaald. Meer zelfs: omdat de ticketverkoop in Glasgow zo tegenviel, deelden medewerkers van de twee buiten gratis tickets uit.

On The Run II heet de tournee waarmee Beyoncé en Jay-Z de wereld rondtrekken. De Amerikaanse wereldsterren, al 17 jaar een koppel en al 10 jaar getrouwd, brengen daarin zowel apart als samen de vele hits die ze in hun carrière al bijeen schreven en zongen.

Twee artiesten van dat kaliber die samen een concert geven, dat levert gegarandeerd uitverkochte zalen en stadions op, werd gedacht. Maar zo is het niet, blijkt nu. Op de eerste datum van de tournee vorige week, in Cardiff, was het stadion wel bomvol. Maar zaterdag in Glasgow was het een heel ander verhaal.

Het concert was verre van uitverkocht, waardoor medewerkers van de concertorganisator buiten tickets begonnen weg te geven. Dat blijkt uit posts op sociale media van meerdere mensen die zo binnenraakten. Enkele mensen schrijven ook dat ze een ‘upgrade’ kregen van hun plaatsen, zodat ze op een betere plaats konden zitten dan die waar ze voor betaald hadden.

De tournee van Jayoncé brengt hen niet naar ons land. Voor de concerten in heel wat Britse stadions zijn nog tickets te koop, net als voor shows in Italië en Duitsland.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News