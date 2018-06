Tongeren - TONGEREN - Morgen begint de sloop van de oude Standaard Boekhandel vooraan in de Maastrichterstraat van Tongeren. Daarmee komt het oude Huis Theelen, waar de wieg van deze kant stond, vrij te liggen.

Het Huis Theelen is een deel van een nu verdwenen kanunnikenwoning tussen twee nog bestaande kanunnikenwoningen in hartje Tongeren. Nikolaas Theelen was de stichtende uitgever van de rechtstreekse voorloper ...