Goed nieuws voor het WK: Salah traint voor het eerst mee met Egypte

Mohamed Salah heeft woensdag in het Russische Grozny voor het eerst meegetraind met de Egyptische selectie. De Liverpool-aanvaller trainde sinds zijn schouderblessure in de Champions League-finale tegen Real Madrid individueel, maar mag nu opnieuw met de groep voetballen.

De 25-jarige spits van Liverpool liep op 26 mei in de Champions League-finale tegen Real Madrid een schouderblessure op na contact met Sergio Ramos en moest een drietal weken herstellen. Woensdag kon hij voor het eerst meelopen met de Egyptische selectie en wat oefenen met de bal.

Of Salah speelklaar geraakt voor de eerste groepswedstrijd van vrijdag tegen Uruguay is nog niet bekend. “Hij herstelt goed, maar we hebben nog geen definitieve beslissing genomen. We evalueren de situatie dag per dag”, zei teammanager Ihab Lahita. Gastland Rusland en Saoedi-Arabië zijn op 19 en 25 juni de andere tegenstanders van Egypte in groep A.